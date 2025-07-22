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Омич Иваненко стал и.о. председателя Верховного суда РФ

Во вторник, 22 июля 2025 года, стало известно о возложении обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации на уроженца Омской области Юрия Иваненко.

Источник: SuperOmsk.ru

Специальное постановление президиума инстанции принято на фоне известия о смерти на 72-м году Ирины Подносовой, под чьим началом ВС РФ работал с весны 2024 года.

Напомним, Юрий Иваненко является уроженцем Большереченского района Омской области. С 1992 года он отправлял правосудие в Советском районном суде города Омска, в том числе с 1998 года в статусе зампредседателя инстанции, с 1999 по 2009 годы пребывал в должности судьи Омского областного суда. С 2015 года его судейская карьера продолжилась в Верховном суде Российской Федерации, в июле 2024 года его утвердили заместителем председателя ВС РФ, председателя судебной коллегии по экономическим спорам.

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