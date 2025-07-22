Омич Иваненко стал и.о. председателя Верховного суда РФ

Напомним, Юрий Иваненко является уроженцем Большереченского района Омской области. С 1992 года он отправлял правосудие в Советском районном суде города Омска, в том числе с 1998 года в статусе зампредседателя инстанции, с 1999 по 2009 годы пребывал в должности судьи Омского областного суда. С 2015 года его судейская карьера продолжилась в Верховном суде Российской Федерации, в июле 2024 года его утвердили заместителем председателя ВС РФ, председателя судебной коллегии по экономическим спорам.