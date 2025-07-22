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Беспрозванных: онкоцентр должен стать не только больницей, но и научной базой

Калининградский онкоцентр должен стать также научной базой.

Источник: Freepik

Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии.

Помимо диагностики и лечения, по мнению властей, центр также должен заниматься научными разработками и внедрением инновационных технологий.

По мнению губернатора, благодаря такому решению пациенты смогут получить медицинскую помощь на высшем уровне.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградскую область с визитом в рамках проекта «Онкопатруль» прибыл главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.