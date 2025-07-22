Беспрозванных: онкоцентр должен стать не только больницей, но и научной базой

Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии.
Помимо диагностики и лечения, по мнению властей, центр также должен заниматься научными разработками и внедрением инновационных технологий.
По мнению губернатора, благодаря такому решению пациенты смогут получить медицинскую помощь на высшем уровне.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградскую область с визитом в рамках проекта «Онкопатруль» прибыл главный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.