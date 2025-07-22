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Лукашенко уверен в скрытых резервах Беларуси, но для этого надо бурить

Лукашенко сказал о скрытых резервах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 22 июля, во время совещания по вопросам добычи углеводородного сырья сказал, что уверен в скрытых резервах Беларуси, но для этого надо бурить, пишет БелТА.

— Я точно знаю, что здесь у нас есть резервы. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий! — заявил глава государства.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности развития отечественной минерально-сырьевой базы, ее эффективного использования, а также интенсивного освоения белорусских месторождений.

— Мы очень серьезно обсуждали проблему. Это не только нефть и газ. Это и другие наши запасы минеральные, — уточнил президент Беларуси.

По слова главы государства, в 2025 году запланировано выйти на добычу двух миллионов тонн нефти. В связи с этим он поинтересовался:

— Неплохо, но что в перспективе? Как дальше будем обеспечивать интенсивность геологоразведки и освоения новых месторождений?

Президент подчеркнул, что Совет министров подготовил план-график проведения геологоразведочных работ. Он добавил, что сроки их выполнения, как обычно, затянуты — до 2030 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед нефтяниками «не раскачиваться, а бурить».

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