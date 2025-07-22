Кремль оценил шансы на «прорыв» на переговорах с Украиной

Осенью 2022 года, после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Позже украинский президент заявил, что этот запрет на него не распространяется. Путин в конце января говорил, что вести переговоры Россия готова с «кем угодно», если у Украины будет такое желание, но Зеленский, по его мнению, «в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать».