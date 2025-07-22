Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 22 июля: главное

В Кремле рассчитывают, что новый раунд прямых российско-украинских переговоров пройдет на этой неделе.
Надеемся, что будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам.
Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле.
Тема переговоров [с Украиной] достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда.
Кремль не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес» на переговорах в Стамбуле.
Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации.
РФ на украинском треке намерена добиваться обеспечения своих интересов и выполнения поставленных задач.
Прогнозы по срокам украинского урегулирования сейчас невозможны.
Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки [выхода на договоренности об урегулировании]. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными.
Москве и Киеву нужно много поработать, прежде чем обсуждать перспективы встречи в верхах.
Кремль исходит из того, что Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Разногласия по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения России и Азербайджана.
Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались.
Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе ядерной.
Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего.
Почвы для проведения саммита «ядерной пятерки» сейчас нет, идет эскалация напряженности.
22 июля Владимир Путин встретится в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко.