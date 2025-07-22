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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 22 июля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля, сделанные им на брифинге во вторник, 22 июля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кремле рассчитывают, что новый раунд прямых российско-украинских переговоров пройдет на этой неделе.

Надеемся, что будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле.

Тема переговоров [с Украиной] достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес» на переговорах в Стамбуле.

Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

РФ на украинском треке намерена добиваться обеспечения своих интересов и выполнения поставленных задач.

Прогнозы по срокам украинского урегулирования сейчас невозможны.

Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки [выхода на договоренности об урегулировании]. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москве и Киеву нужно много поработать, прежде чем обсуждать перспективы встречи в верхах.

Кремль исходит из того, что Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Разногласия по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения России и Азербайджана.

Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь мы расходимся во мнениях. С самого начала президент [Азербайджана Ильхам] Алиев занял такую позицию. С самого начала мы с ней не соглашались.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе ядерной.

Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Почвы для проведения саммита «ядерной пятерки» сейчас нет, идет эскалация напряженности.

22 июля Владимир Путин встретится в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко.

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