Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль прокомментировал разногласия с Азербайджаном по украинскому вопросу

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по российско-украинскому конфликту известна Кремлю и была такой с самого начала, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв господина Алиева к Украине «не соглашаться на оккупацию».

Источник: Reuters

«Эти разногласия не были препятствием и, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, надеюсь, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Ильхам Алиев накануне открытия Шушинского глобального медиафорума 20 июля посоветовал Киеву не «соглашаться на оккупацию» и призвал украинскую сторону использовать опыт Азербайджана, военным путем взявшего контроль над Нагорным Карабахом. Подобное заявление было сделано на фоне обострения отношений Москвы и Баку.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше