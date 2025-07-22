Кремль прокомментировал разногласия с Азербайджаном по украинскому вопросу

«Эти разногласия не были препятствием и, мы надеемся, не будут препятствием для того, чтобы мы перешли через, надеюсь, краткий период охлаждения в двусторонних отношениях и не жертвовали обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации», — сказал Дмитрий Песков журналистам.