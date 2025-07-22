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Диаспора второй свежести: В России на 500 тысяч граждан Молдовы откроют всего 2 участка для голосования на выборах в парламент, в Италии — 73

Всего МИДЕИ предлагает открыть на предстоящих парламентских выборах 294 избирательных участка за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

Выбор без выбора: для России предусмотрено снова лишь два участка.

Согласно официальному письму, направленному МИД в ЦИК, на территории России предлагается открыть лишь два избирательных участка на парламентских выборах 28 сентября.

История повторяется: речь идёт о помещениях на территории посольства в Москве. Тогда очереди выстраивались с раннего утра и не заканчивались даже поздним вечером.

Всего МИДЕИ предлагает открыть на предстоящих парламентских выборах 294 избирательных участка за рубежом.

Больше всего в Италии — 73. В Румынии и Великобритании будут открыты по 23 участка, в США — 22 участка, в Германии — 36, во Франции — 26, в Испании — 14.

Даже в Австрии откроют 3 участка, а в России, на сотни тысяч молдаван, — всего 2.

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