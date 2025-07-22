Выбор без выбора: для России предусмотрено снова лишь два участка.
Согласно официальному письму, направленному МИД в ЦИК, на территории России предлагается открыть лишь два избирательных участка на парламентских выборах 28 сентября.
История повторяется: речь идёт о помещениях на территории посольства в Москве. Тогда очереди выстраивались с раннего утра и не заканчивались даже поздним вечером.
Всего МИДЕИ предлагает открыть на предстоящих парламентских выборах 294 избирательных участка за рубежом.
Больше всего в Италии — 73. В Румынии и Великобритании будут открыты по 23 участка, в США — 22 участка, в Германии — 36, во Франции — 26, в Испании — 14.
Даже в Австрии откроют 3 участка, а в России, на сотни тысяч молдаван, — всего 2.
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