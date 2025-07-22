В Зааминском технопарке запустили первое предприятие — его посетил президент Узбекистана

В рамках первого этапа в промзоне разместили 9 проектов. В настоящее время продолжаются строительные работы еще по 7 проектам общей стоимостью около $300 млн. В результате наладят производство стройматериалов, металлоконструкций, электротехнической и химической продукции, а также создадут логистический и учебно-тренинговый центры.