В Зааминском технопарке запустили первое предприятие — его посетил президент Узбекистана

Он инициировал строительство этого комплекса в июне прошлого года.
В рамках проекта, реализуемого на территории в 400 гектаров, совместно с китайскими инвесторами планируют осуществить 31 инвестиционный проект на общую сумму $1,2 млрд.
За прошедший период здесь создали необходимую инфраструктуру и построили производственные объекты.
Недавно начало работу первое предприятие — проект китайской компании «Xinjiang Honglin Tiandi» по выпуску бетонных изделий стоимостью 10 миллионов долларов. Здесь уже создано 60 рабочих мест.
На завершающем этапе находится работа по реализации второго проекта стоимостью $42 млн. В его рамках под брендом Midea планируют наладить производство 300 тыс. единиц бытовой электротехники в год и создать 150 новых рабочих мест.
Президенту представили данные об этих и последующих инициативах.
В рамках первого этапа в промзоне разместили 9 проектов. В настоящее время продолжаются строительные работы еще по 7 проектам общей стоимостью около $300 млн. В результате наладят производство стройматериалов, металлоконструкций, электротехнической и химической продукции, а также создадут логистический и учебно-тренинговый центры.
В целом реализация всех проектов в технопарке позволит производить промышленную продукцию на сумму около 5 триллионов сумов, освоить выпуск 15 новых изделий и обеспечить экспортный потенциал в объеме 70 миллионов долларов. Самое главное, будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
Глава государства поручил ускорить реализацию проектов, оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов для новых производств и обеспечения занятости молодежи.
Шавкат Мирзиёев находится в Джизакской области для ознакомления с проводимой работой в промышленности и социальной сфере, новыми производственными мощностями и другими объектами.