Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Вскоре после возвращения в Белый дом Трамп поручил изучить вопрос о целесообразности дальнейшего участия в ЮНЕСКО и отвел на это 90 дней. В частности, власти должны были оценить, «как ЮНЕСКО поддерживает интересы Соединенных Штатов и поддерживает ли она их». Тогда же он заявил, что «пристального внимания» заслуживают еще две организации ООН — Совет по правам человека и Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В феврале Трамп подписал указ, предусматривающий выход США из СПЧ ООН, который прежде критиковал за «предвзятость» в отношении Израиля.