Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила The New York Post, что организация поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели», которые «полностью противоречат здравому смыслу» и политике действующих властей Соединенных Штатов.
В администрации США не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI, diversity, equity, and inclusion) и считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений, сказала Келли.
Вскоре после возвращения в Белый дом Трамп поручил изучить вопрос о целесообразности дальнейшего участия в ЮНЕСКО и отвел на это 90 дней. В частности, власти должны были оценить, «как ЮНЕСКО поддерживает интересы Соединенных Штатов и поддерживает ли она их». Тогда же он заявил, что «пристального внимания» заслуживают еще две организации ООН — Совет по правам человека и Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В феврале Трамп подписал указ, предусматривающий выход США из СПЧ ООН, который прежде критиковал за «предвзятость» в отношении Израиля.
В 2017 году, при первом сроке Трампа, США также объявили о выходе из культурного агентства ООН, назвав причиной его «длительную антиизраильскую предвзятость». К решению Вашингтона позже присоединился Израиль. В 2023-м, когда президентом был Джо Байден, Соединенные Штаты вернулись в состав ЮНЕСКО и погасили задолженность перед организацией по членским взносам.
Трамп — не первый президент, который выводит США из ЮНЕСКО. В 1984 году такое решение принял Рональд Рейган из-за расхождений между внешней политикой Соединенных Штатов и целями организации. В 2003-м, после почти двадцатилетнего перерыва, страна вновь присоединилась к агентству.
Сейчас ЮНЕСКО объединяет 194 государства и 12 ассоциированных членов, которые не являются субъектами международных отношений (Каймановы острова, Фарерские острова