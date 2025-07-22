Экс-глава Пентагона заявил о «самом тяжелом времени» с 40-х

«Мы никогда не сталкивались с агрессивными ядерными державами одновременно и в Азии, и в Европе», — цитируют Гейтса «Ведомости».
По словам экс-главы Пентагона, масштабные военные столкновения можно увидеть в Европе и на Ближнем Востоке, также высокая угроза военных конфликтов сохраняется в Азии.
Гейтс отмечает, что нынешний глобальный кризис совпал с периодом глубокого раскола в американском обществе и сосредоточенности США на внутренних проблемах страны.
Бывший министр обороны США полагает, что после прихода к власти Трампа и появления мнимой угрозы со стороны России европейские страны начали наращивать оборонный потенциал и увеличивать военные бюджеты. Также Гейтс высказал мнение, что США не удалось увеличить обороноспособность Европы.