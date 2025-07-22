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Экс-глава Пентагона заявил о «самом тяжелом времени» с 40-х

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomberg назвал современную геополитическую обстановку самой напряженной за последние 80 лет. Он подчеркнул, что подобного уровня опасности мир не видел со времен 1940-х годов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы никогда не сталкивались с агрессивными ядерными державами одновременно и в Азии, и в Европе», — цитируют Гейтса «Ведомости».

По словам экс-главы Пентагона, масштабные военные столкновения можно увидеть в Европе и на Ближнем Востоке, также высокая угроза военных конфликтов сохраняется в Азии.

Гейтс отмечает, что нынешний глобальный кризис совпал с периодом глубокого раскола в американском обществе и сосредоточенности США на внутренних проблемах страны.

Бывший министр обороны США полагает, что после прихода к власти Трампа и появления мнимой угрозы со стороны России европейские страны начали наращивать оборонный потенциал и увеличивать военные бюджеты. Также Гейтс высказал мнение, что США не удалось увеличить обороноспособность Европы.