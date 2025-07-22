Fox News: Иран приостановил процесс обогащения урана

Аракчи подтвердил, что масштабы ущерба, нанесенного ядерным объектам Ирана в результате июньских авиаударов США, оказались «значительными». Однако он отказался комментировать, уцелели ли запасы обогащенного урана после этих ударов, говорится в статье.
Наши объекты были повреждены. Серьезно повреждены. Масштабы ущерба сейчас оценивает наша организация по атомной энергии.
Он подчеркнул, что Иран временно лишился возможностей по обогащению урана. Однако Аракчи повторил, что главная цель США — запретить Тегерану обогащать уран — вряд ли осуществится, несмотря на угрозы применения жестких международных санкций.
Мы не можем отказаться от обогащения, потому что это достижение наших ученых. Более того, это вопрос национальной гордости.
Хотя Тегеран неоднократно заявлял, что не стремился к созданию ядерного оружия, если он до конца лета не заключит новое ядерное соглашение, ему грозят суровые международные санкции и еще более жесткие ограничения на поставки вооружений.
Во вторник иранские официальные лица проведут трехстороннюю встречу по ядерной проблематике с представителями России и Китая, а в пятницу — с представителями «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания). Тегеран до сих пор не возобновил прямые переговоры с Вашингтоном после нападения США на Иран в конце июня.