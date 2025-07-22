Fox News: Иран приостановил процесс обогащения урана

Во вторник иранские официальные лица проведут трехстороннюю встречу по ядерной проблематике с представителями России и Китая, а в пятницу — с представителями «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания). Тегеран до сих пор не возобновил прямые переговоры с Вашингтоном после нападения США на Иран в конце июня.