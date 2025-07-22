Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта «Золотой купол»

Трамп ранее сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол», которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
«Администрация Трампа расширяет поиск партнеров для создания системы ПРО “Золотой купол”, привлекая проект “Койпер” компании Amazon и крупных оборонных подрядчиков, тогда как напряженность взаимоотношений (Трампа — ред.) с Илоном Маском угрожает доминированию SpaceX в программе», — говорится в публикации.
При этом два неназванных источника заявили агентству, что Пентагон и Белый дом начали искать альтернативных партнеров для реализации проекта еще до ссоры Трампа и Маска, так как были неудовлетворены слишком сильной зависимостью от единственного партнера.
Тем не менее, по словам источников, масштабность компании, история запуска более 9 тысяч спутников Starlink и опыт в госзакупках все еще дают SpaceX возможность оказать содействие государству в реализации основных частей проекта. Однако, как отметил агентству два неназванных источника, доля SpaceX в проекте может уменьшиться. Рейтер также подчеркнул со ссылкой на один из источников, возможность осуществлять запуски спутников будет предоставляться и альтернативным партнерам. В частности, часть запусков могут начать осуществлять Stoke Space и Rocket Lab.
В то же время отмечается, что проект «Койпер» от Amazon на данный момент имеет на орбите всего 78 из запланированных к выведению 3 тысяч спутников.
По данным с сайта Amazon, проект «Койпер» — это инициатива по расширению глобального доступа к широкополосной связи, которую планируется осуществить путем запуска системы из более чем 3 тысяч спутников на околоземную орбиту.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью». В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна — «однопартийная». Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР».