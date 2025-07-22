«Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, — это, наверное, для любого нормального, подчеркну — нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш.
Лавров назвал очень тревожными сигналами антироссийские планы в Европе
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «очень тревожным сигналом» антироссийские планы, которые «варятся» в Европе — в Германии, Франции, Великобритании.
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