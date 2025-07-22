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Опять будут стрелять: Молдова проведет военные учения вместе с США и Румынией

С 4 по 18 августа на учебных полигонах Национальной армии пройдут ежегодные учения «Огненный щит- 2025».

Источник: Комсомольская правда

Молдова, Румыния и США проведут в августе совместные военные учения.

С 4 по 18 августа на учебных полигонах Национальной армии пройдут ежегодные учения «Огненный щит- 2025». Во время тренировок военная техника будет перемещаться по национальным дорогам, преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению.

Учения «Огненный щит- 2025» входят в план Национальной армии Молдовы на этот год.

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