Беспрозванных хочет создать «один из крупнейших парков России» на территории Дома Советов

Власти представят концепцию нового парка на месте снесённого Дома Советов в Калининграде в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямой линии во вторник, 22 июля.
«Рабочий вид концепции у нас уже есть. Я думаю, что мы его представим, чтобы совершенствовать и дальше приступим к проектированию и строительству этого парка. Думаю, что это будет один из крупнейших парков в России», — подчеркнул глава региона.
Губернатор отметил, что пора «переходить от наследия к современным сооружениям, идеям и мыслям». Рабочее название новой зелёной зоны в центре Калининграда — парк «Россия». «Это ключевой мероприятие, над которым мы будем работать в 2026 году. Там будет много пространств для молодёжи», — пообещал он.
Ранее Беспрозванных говорил, что на территории у снесённого Дома Советов хотят сделать парк и «небольшие застройки». По его словам, новые объекты должны «гармонично вписываться» в окружающее пространство. Калининградцам обещали представить несколько вариантов развития центральной части города.
Бывший губернатор Антон Алиханов планировал обустроить на месте руин Королевского замка и прилегающей территории Русский парк. К работам собирались приступить в 2025 году. На участке должен был появиться склон с деревьями и пешеходная дорожка. Рядом хотели обустроить природную зону «Дюна», линейный парк и платановую аллею. На территории также собирались разместить смотровую площадку, парковку и амфитеатр, информационно-туристический павильон. Рядом с парком хотели обустроить деловой центр.