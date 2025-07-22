В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС

Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь собрались на протест, заблокировав микроавтобусами вход в здание представительства ЕС в Кишиневе.
«Мы вышли на протест, чтобы привлечь внимание делегации ЕС и показать: существует огромная разница между европейскими стандартами и тем, как они внедряются у нас Мы надеемся, что делегация поддержит нас в наших требованиях. В зависимости от этого мы решим, что и когда мы будем делать дальше с акциями протеста», — заявил Алекса журналистам во время манифестации.
«Правительство уже больше года не исполняет закон и не утвердило обязательную методику расчёта тарифов, хотя должно было сделать это к июню 2024 года. Таким образом, оно действует незаконно, игнорируя требования закона и нарушая правила регулирования отрасли. Кроме того, введение системы e-GPS — это не цифровизация, а полный и постоянный контроль над всеми перевозчиками без перерывов, что вызывает серьёзные претензии у транспортников», — добавил Алекса.
Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.