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В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС

КИШИНЕВ, 22 июл — РИА Новости. Представители Ассоциации работодателей операторов автомобильного транспорта (АРОАТ) в Молдавии провели акцию протеста у здания представительства ЕС в Кишиневе, требуя от европейских чиновников поддержать их требования на справедливые условия работы и достойную оплату, заявил лидер организации Олег Алекса.

Представители ассоциации 9 июля запустили серию протестов, призванных привлечь внимание властей к проблемам несправедливых тарифов. Они требуют утвердить методику расчета тарифов, вернуть на обсуждение проекты e-bilet и e-GPS, а также отменить требование адаптировать весь транспорт под нужды людей с ограниченными возможностями. Во вторник они вновь собрались на протест, заблокировав микроавтобусами вход в здание представительства ЕС в Кишиневе.

«Мы вышли на протест, чтобы привлечь внимание делегации ЕС и показать: существует огромная разница между европейскими стандартами и тем, как они внедряются у нас Мы надеемся, что делегация поддержит нас в наших требованиях. В зависимости от этого мы решим, что и когда мы будем делать дальше с акциями протеста», — заявил Алекса журналистам во время манифестации.

«Правительство уже больше года не исполняет закон и не утвердило обязательную методику расчёта тарифов, хотя должно было сделать это к июню 2024 года. Таким образом, оно действует незаконно, игнорируя требования закона и нарушая правила регулирования отрасли. Кроме того, введение системы e-GPS — это не цифровизация, а полный и постоянный контроль над всеми перевозчиками без перерывов, что вызывает серьёзные претензии у транспортников», — добавил Алекса.

Правительство ранее призвало ассоциацию и министерство к диалогу в рамках правовой базы, однако попытки достичь консенсуса в рамках переговоров завершились безрезультатно.