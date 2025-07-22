В Молдавии прошла акция протеста у здания представительства ЕС

«Мы вышли на протест, чтобы привлечь внимание делегации ЕС и показать: существует огромная разница между европейскими стандартами и тем, как они внедряются у нас Мы надеемся, что делегация поддержит нас в наших требованиях. В зависимости от этого мы решим, что и когда мы будем делать дальше с акциями протеста», — заявил Алекса журналистам во время манифестации.