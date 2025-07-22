Информация об аресте Плахотнюка: генпрокурор не подтверждает, МВД — наоборот

Так, врио генпрокурора Александру Макидон, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что возглавляемое им ведомство пока не получило официальную информацию от Интерпола.
Официально информации о задержании у нас нет. Ждём информацию из Интерпола. (…) Нам нужно проверить гражданство человека. Это не так просто. Я не могу сейчас дать вам конкретный ответ о том, как будет проходить вся процедура".
В это же время министр внутренних дел Молдовы Даниела Мисаил-Никитин заявила, что по Плахотнюку активирован механизм экстрадиции.
Подтверждаю, он был задержан в аэропорту Афин. Следует организация процедуры экстрадиции. Любая страна, являющаяся членом Интерпола, соблюдает соответствующий регламент, и сразу после задержания лица запускается этот механизм.
При этом на сайте Интерпола фотография и данные Владимира Плахотнюка по-прежнему размещены.
Министерство юстиции Молдовы также сообщило СМИ, что до сих пор не было официально уведомлено о задержании Плахотнюка и что оно может начать процедуру экстрадиции только после получения такого подтверждения.
Согласно процедуре, запрос об экстрадиции должен быть составлен и направлен в компетентные органы в течение 40 дней с момента уведомления, в соответствии с Европейской конвенцией 1957 года о выдаче.
Напомним, утром во вторник полиция Молдовы сообщила, что сотрудники Интерпола в Греции задержали двух граждан Молдовы, одним из них является экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.
Некоторое время назад официальные каналы связи Интерпола в Афинах (Греция) сообщили нам о задержании двух граждан Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк.
Экс-глава Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.