С 1 сентября 2025 года новосибирцев ждёт наказание за использование VPN

17 июля 2025 года Госдума РФ во втором чтении одобрила законопроект № 755710−8, который с 1 сентября текущего года вводит административные штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов (от 3 до 5 тысяч рублей) и рекламу VPN-сервисов (до 500 тысяч рублей для юрлиц), при этом само использование технологий обхода блокировок остаётся законным, сообщает издание Tomsk.ru со ссылкой на анализ юриста Родиона Газизова.
«От правоохранительных органов требуется доказать умысел человека и понимание, что он ищет экстремистские материалы… уже на практике нужно разграничить ситуацию, когда человек по ошибке набирает ключевые слова, и когда целенаправленно собирает информацию для экстремистской деятельности», — пояснил Газизов, отметив, что случайный переход на запрещённый контент, научная работа с такими материалами или использование VPN для доступа к легальным ресурсам нарушениями считаться не будут.
Закон, который вступит в силу после подписания президентом, предусматривает, что штрафы будут назначаться только по решению суда при доказанности умысла пользователя, при этом массовых проверок или слежки за трафиком не ожидается — нарушения будут фиксироваться преимущественно по жалобам и обращениям. Депутат Андрей Петров (КПРФ) выразил озабоченность размытыми формулировками закона, которые могут привести к произволу со стороны контролирующих органов, тогда как в Минцифры подчёркивают, что нововведения направлены на защиту от кибермошенничества и затронут лишь незначительный процент пользователей, сознательно ищущих запрещённый контент.