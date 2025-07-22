С 1 сентября 2025 года новосибирцев ждёт наказание за использование VPN

Закон, который вступит в силу после подписания президентом, предусматривает, что штрафы будут назначаться только по решению суда при доказанности умысла пользователя, при этом массовых проверок или слежки за трафиком не ожидается — нарушения будут фиксироваться преимущественно по жалобам и обращениям. Депутат Андрей Петров (КПРФ) выразил озабоченность размытыми формулировками закона, которые могут привести к произволу со стороны контролирующих органов, тогда как в Минцифры подчёркивают, что нововведения направлены на защиту от кибермошенничества и затронут лишь незначительный процент пользователей, сознательно ищущих запрещённый контент.