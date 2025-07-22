СМИ: «пророссийский кандидат» Судзуки победил на парламентских выборах в Японии

Ранее Судзуки был депутатом верхней палаты от «Партии обновления Японии», напоминает агентство Kyodo. Однако после визита в Россию осенью 2023 года был подвергнут критике и исключен из партии без предварительного уведомления. Тем не менее летом 2024 года Судзуки во второй раз с начала конфликта на Украине посетил Россию, проигнорировав рекомендации японских властей воздержаться от визитов в соседнюю страну. Тогда Судзуки попросил Москву разрешить японским рыболовецким судам возобновить работу в водах у Южных Курил и сбор водорослей в водах у группы островов Хабомаи.