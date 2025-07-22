Ранее Судзуки был депутатом верхней палаты от «Партии обновления Японии», напоминает агентство Kyodo. Однако после визита в Россию осенью 2023 года был подвергнут критике и исключен из партии без предварительного уведомления. Тем не менее летом 2024 года Судзуки во второй раз с начала конфликта на Украине посетил Россию, проигнорировав рекомендации японских властей воздержаться от визитов в соседнюю страну. Тогда Судзуки попросил Москву разрешить японским рыболовецким судам возобновить работу в водах у Южных Курил и сбор водорослей в водах у группы островов Хабомаи.
Ёсимаса Хаяси, генсекретарь кабинета министров Японии, осудил решение Судзуки посетить Россию, заявив, что это было неуместно.
Кроме того, он известен тем, что настаивает на подписании мирного договора с Россией и часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние японо-российские отношения вышли на новый уровень. Он также неоднократно осуждал позицию японского правительства по Украине, полагая, что Токио чрезмерно копирует политику США в этом вопросе.
В воскресных выборах он баллотировался от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а до этого был независимым кандидатом. Вернув Судзуки в свои ряды после 23-летнего «расставания», ЛДП рассчитывала улучшить свои результаты в избирательном округе Хоккайдо, уроженцем которого является Судзуки и который находится недалеко от России, отмечает The Japan Times.
Ночью, когда еще шел подсчет голосов и уже было очевидно, что правящий блок проигрывает выборы, 77-летний Судзуки заявил журналистам, что больше не будет баллотироваться, и анонсировал завершение своей политической карьеры. Однако после подсчета голосов стало понятно, что он получил депутатский мандат и стал членом верхней палаты парламента.