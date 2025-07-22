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В Госдуме рассказали о последствиях перемещения ядерных бомб США в Великобританию

Переброска американского ядерного оружия в Великобританию усиливает международную напряженность. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал зампредседателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Ранее издание UK Defence Journal сообщило, что американские военные передислоцировали термоядерные авиабомбы B61−12 на британскую военную авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк.

Юрий Швыткин заявил, что такие шаги США негативно сказываются на международной обстановке. По его мнению, подобные действия способны сорвать саммит лидеров государств «ядерной пятерки».

Бряцание ядерным оружием, происходящее со стороны блока НАТО, никогда не приведет к нормальным взаимоотношениям между государствами и грозит непредсказуемыми последствиями. На саммите должен был быть выстроен конструктивный диалог, но с учетом сегодняшних действий США отмечается отсутствие предпосылок для соответствующего урегулирования.

Юрий Швыткин
заместитель председателя комитета Госдумы по обороне (цитата по «Ленте.ру»)

Депутат добавил, что подобная ситуация может привести к неконтролируемым действиям стран по формированию международной повестки и улучшению обстановки в разных регионах планеты. Он акцентировал, что за возможный срыв встречи «ядерной пятерки» будут нести ответственность западные страны — Великобритания, США и Франция.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу перемещения американского ядерного оружия на британскую территорию. Он сообщил, что Россия видит со стороны Запада линию на эскалацию напряженности, в том числе ядерной. Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что в текущих условиях основания для проведения саммита глав государств «ядерной пятерки» (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) полностью отсутствуют.

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