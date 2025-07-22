Бряцание ядерным оружием, происходящее со стороны блока НАТО, никогда не приведет к нормальным взаимоотношениям между государствами и грозит непредсказуемыми последствиями. На саммите должен был быть выстроен конструктивный диалог, но с учетом сегодняшних действий США отмечается отсутствие предпосылок для соответствующего урегулирования.