Жителям Калининградской области не стоит реагировать на провокационные заявления недружественных соседних стран, касающиеся безопасности эксклава. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на прямой линии с жителями.
«Пока я работаю, как только не пытались провоцировать наш регион. Думаю, нам не нужно на это реагировать», — заявил Алексей Беспрозванных, отвечая на вопрос жителя о воинственной риторике политиков стран НАТО в отношении Калининградской области. Его слова передает РИА Новости.
«С безопасностью работаем. Будьте спокойны», — заверил губернатор. Он подчеркнул, что властям региона также нет смысла реагировать на высказывания участников НАТО, поскольку это лишь высказывания недружественных соседей.
Губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности региона остается для властей приоритетом на всех уровнях — как в федеральном центре, так и в самом регионе. По его словам, в настоящее время в Калининградской области с рабочим визитом находится делегация штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), представители которой выразили готовность оказать помощь и поддержку эксклаву при необходимости.
Также Беспрозванных напомнил о создании в регионе отряда самообороны «БАРС 39», куда входят не только гражданские жители, но и чиновники областного правительства и сам губернатор. По его словам, этот внутренний армейский резерв призван способствовать дополнительной защите области, и губернатор лично призвал жителей вступать в его ряды.
На конференции Ассоциации армии США LandEuro, прошедшей 17 июля в Германии, генерал Кристофер Донахью сообщил о наличии у НАТО детально разработанного плана по нейтрализации Калининградской области, который носит название Eastern Flank Deterrence Line. По словам представителей альянса, эти меры принимаются в ответ на якобы имеющую место угрозу со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления не являются единичными, а представляют собой часть последовательной линии враждебных и агрессивных риторических выпадов, регулярно исходящих от военных структур европейских государств и стран-членов НАТО.