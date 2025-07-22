Жителям Калининграда рассказали, как реагировать на угрозы НАТО

Губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности региона остается для властей приоритетом на всех уровнях — как в федеральном центре, так и в самом регионе. По его словам, в настоящее время в Калининградской области с рабочим визитом находится делегация штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), представители которой выразили готовность оказать помощь и поддержку эксклаву при необходимости.