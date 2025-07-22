Губернатору пожаловались на слишком затянувшееся благоустройство острова Канта

Благоустройством территории острова Канта займутся только после завершения строительства Философского моста. Об этом 22 июля во время прямой линии сказал губернатор Алексей Беспрозванных. Главе региона пожаловаслись на слишком затянувшийся процесс приведения территории в порядок — благоустроить изначально планировали к 300-летию Канта.
Как уточнил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, благоустроительные работы «идут своим чередом и не прерывались» и будут завершены до конца сентября 2025 года.
В мэрии города также заявили, что «работы идут непрерывно», а специалисты уложили тысячи квадратных метров исторической брусчатки и новой плитки на набережных и под эстакадным мостом. Там же оформлены цветочные террасы, построены павильоны для кафешек.
«Окончательный этап стартует после сдачи Философского моста — тогда обустроят прилегающую к нему территорию и заменят поврежденную плитку на северной набережной», — подтвердили в администрации Калининграда.