Губернатору пожаловались на слишком затянувшееся благоустройство острова Канта

Благоустройством территории острова Канта займутся только после завершения строительства Философского моста. Об этом 22 июля во время прямой линии сказал губернатор Алексей Беспрозванных. Главе региона пожаловаслись на слишком затянувшийся процесс приведения территории в порядок — благоустроить изначально планировали к 300-летию Канта.