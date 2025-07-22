Глава администрации Славска Кондратов покинул свой пост

Глава администрации Славска Эдуард Кондратов сообщил о своем уходе с поста на странице в социальной сети ВКонтакте.
В обращении к жителям Славска он отметил, что за годы совместной работы достигли многого. «Мы реализовали множество проектов, улучшили инфраструктуру, создали комфортные условия для жизни и труда. Все эти успехи стали возможны только благодаря вашему участию, поддержке и активной гражданской позиции. Вы — самое главное богатство Славского района», — трогательно написал экс-глава.
Эдуард Кондратов проработал в этой должности с 2018 года. На должность нового главы администрации депутаты Славска утвердили Сергея Яцкова.