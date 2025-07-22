США выйдут из ЮНЕСКО в 2027 году по решению Трампа

В январе Трамп также вывел США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), связанной с ООН соглашением. По его словам, Америка, по сравнению с другими членами, платила слишком большие взносы. При этом США уже выходили из ВОЗ в 2020 году — во время первого срока Трампа. Тогда ему не понравилось, что организация не проводит необходимые реформы и не смогла правильно отреагировать во время пандемии коронавируса.