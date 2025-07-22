Как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. Разъяснение от главы Минцифры

Шадаев уточнил, что нарушение фиксируется только при умышленном доступе к таким материалам, то есть пользователь должен быть в курсе запрета. Доказать наличие умысла должны будут правоохранительные органы. «Если пользователь об этом не знает, о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — приводят слова министра «Ведомости».