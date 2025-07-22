Как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. Разъяснение от главы Минцифры

Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пригласили в российский парламент, чтобы он объяснил, коснется ли закон миллионов рядовых россиян и ждут ли их штрафы за случайный поиск запрещенного контента и знакомство с ним.
«Мы говорим о том, что рядовые пользователи не пострадают. Это очень важно», — цитирует главу Минцифры «Интерфакс».
Нарушителем будет считаться пользователь, который знал о запрете, но целеноправленно искал и просматривал заблокированный экстремистский контент из числа 5,5 тысячи материалов, включенных в специальный реестр на сайте Министерства юстиции.
Шадаев уточнил, что нарушение фиксируется только при умышленном доступе к таким материалам, то есть пользователь должен быть в курсе запрета. Доказать наличие умысла должны будут правоохранительные органы. «Если пользователь об этом не знает, о том, что этот материал включен в реестр, и у него умысла нет, даже если он использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — приводят слова министра «Ведомости».
Максут Шадаев, выступая перед парламентариями, объяснил, что принятие нового закона позволит не блокировать полностью в России зарубежные платформы. По словам министра, после старта СВО ряд иностранных площадок отказывается удалять экстремистские материалы по предписанию Роскомнадзора. Если это происходит, то в России закрывают к ним доступ. С февраля 2022 года заблокировано 56 тысяч ресурсов. Новый закон распространяется только на 5,5 тысячи материалов экстремистского содержания.
Напомним, закон о наказании за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу сервисов обхода блокировок предусматривает вступление в силу новой статьи 13.53 КоАП. Законопроект начали рассматривать в Госдуме в июне. В документ внесли ряд правок, в том числе по инициативе правительства. Корректировки, которые подразумевают штрафы за поиск и просмотр контента, вызвали бурное обсуждение не только в российском парламенте, но и среди журналистов, общественников, рядовых россиян. 22 июля законопроект приняли в третьем чтении. Документ одобрили 306 депутатов, против проголосовали 67 парламентариев, воздержались — 22.