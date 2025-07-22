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Госдума приняла новые законы против мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Правоохранители смогут приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами и получать от банков справки по операциям в интересах следствия. Соответствующий закон принят Госдумой, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Предоставили возможность правоохранительным органам безотлагательно приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами, авансовыми платежами за услуги связи, электронными кошельками и прочее; получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел», — проинформировал Володин.

Кроме того, новая норма обязывает операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путем. За незаконное использование виртуальных телефонных станций Вводится уголовная ответственность — теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.

Депутаты Государственной Думы ранее приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. В частности введен «период охлаждения» при выдаче кредита, на кредитные и микрофинансовые организации наложена обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.

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