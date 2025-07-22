Госдума приняла новые законы против мошенников

Кроме того, новая норма обязывает операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путем. За незаконное использование виртуальных телефонных станций Вводится уголовная ответственность — теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.