Госдума приняла новые законы против мошенников

«Предоставили возможность правоохранительным органам безотлагательно приостанавливать подозрительные операции с банковскими счетами, авансовыми платежами за услуги связи, электронными кошельками и прочее; получать от банков справки по операциям, счетам и вкладам граждан и юридических лиц в целях расследования уголовных дел», — проинформировал Володин.
Кроме того, новая норма обязывает операторов сотовой связи прекратить вывод денежных средств с баланса мобильного телефона, если имеются основания полагать, что они были получены преступным путем. За незаконное использование виртуальных телефонных станций Вводится уголовная ответственность — теперь за такие действия грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.
Депутаты Государственной Думы ранее приняли закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. В частности введен «период охлаждения» при выдаче кредита, на кредитные и микрофинансовые организации наложена обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций.