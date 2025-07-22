MWM: ВС РФ нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ

Такие же данные в июне привел редактор рубрики «Мнения» газеты Politico Джереми Детмер. Он также добавил, что запас ракет для Patriot у Украины ограничен. Хотя точное их число и держится в секрете, большинство военных экспертов сходится во мнении, что ~снарядов не больше 200.~ При этом Детмер отметил, что для сбивания одной российской баллистической ракеты зачастую требуются две ракеты Patriot.