FA: политика Трампа приближает США к дипломатической изоляции

Издание предполагает, что в мире Трампа взаимное доверие и уважение, которые так трудно установить и так легко разрушить, не имеют значения. Он полагает, что стороны будут сотрудничать, если это отвечает их интересам, и только до тех пор, пока не поступит более выгодное предложение. Президент, похоже, полагает, что нынешние и потенциальные союзники видят международные отношения так же, как и он: проиграв в одном раунде, вы можете выиграть в следующем.