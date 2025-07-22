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FA: политика Трампа приближает США к дипломатической изоляции

Генри Киссинджер однажды сравнил себя с одиноким ковбоем, который приехал в город, чтобы разобраться с плохими парнями. Но госсекретарь США прекрасно понимал, что даже одиноким рейнджерам нужны друзья. А вот нынешний президент США Дональд Трамп, похоже, этого не осознает, пишет Foreign Affairs.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

После возвращения в Белый дом Трамп, согласно статье, оскорбил ближайших союзников США, назвав их мошенниками и нахлебниками. По его словам, Япония и другие азиатские торговые партнеры Вашингтона «очень испорчены», а непосредственные соседи США из Северной Америки виновны в экспорте наркотиков и преступников. Трамп пригрозил Канаде и Гренландии аннексией, хотя это контрпродуктивно и привело к резкому всплеску антиамериканизма, пишет FA.

В феврале США открыто выступили против своих союзников и — что было немыслимо при предыдущих администрациях — вместе с Россией, Белоруссией и Северной Кореей проголосовали против антироссийской резолюции ООН, отмечает издание.

Кроме того, администрация Трампа готовит карательные торговые пошлины для Южной Кореи и Японии, а также для широкого списка европейских партнеров. Союзники США по всему миру встревожены публичными заявлениями Трампа и членов его кабинета о том, что американский ядерный зонтик больше нельзя считать само собой разумеющейся гарантией. В результате в июле Франция и Великобритания договорились о координации своих ядерных сил в ответ на «серьезные угрозы» в Европе, а Южная Корея, Польша и даже Япония задумались о приобретении собственного ядерного оружия.

Лидер сверхдержавы еще никогда так небрежно и жестоко не отвергал союзников, как Трамп, подчеркивает FA. Разрушение альянсов и курс на политику изоляционизма дорого обойдутся США, говорится в статье.

Трамп всегда испытывал дискомфорт от взаимных уступок в политике. Возможно, отчасти это связано с его собственным опытом в бизнесе, где он обычно был неоспоримым лидером. И Овальный кабинет — за редким исключением — стал сценой для демонстрации доминирования президента США. А исходящий от него поток беспричинных оскорблений — в адрес союзников по НАТО, Европейского союза, БРИКС, ООН, ВОЗ или ЮНЕСКО — нескончаем. Однако у наций, как и у отдельных людей, долгая память о прошлых обидах или поражениях, и сам Трамп должен это знать, считает FA.

Издание предполагает, что в мире Трампа взаимное доверие и уважение, которые так трудно установить и так легко разрушить, не имеют значения. Он полагает, что стороны будут сотрудничать, если это отвечает их интересам, и только до тех пор, пока не поступит более выгодное предложение. Президент, похоже, полагает, что нынешние и потенциальные союзники видят международные отношения так же, как и он: проиграв в одном раунде, вы можете выиграть в следующем.

Если нынешняя враждебность Трампа к альянсам сохранится, а администрация продолжит оскорблять, принижать и даже наносить экономический ущерб своим давним партнерам, США столкнутся с тем, что мир будет становиться все более недружелюбным по отношению к ним.

Британцы когда-то называли свое положение в мире «блестящей изоляцией», пока не поняли, что цена этого слишком высока. США при Трампе могут обнаружить, что в опасном XXI веке эта доктрина переоценена, предупреждает FA.

«Блестящая изоляция» (англ. Splendid Isolation) — внешнеполитическая доктрина Великобритании во второй половине XIX века. Она базируется на стремлении избегать длительных союзов с другими странами и сохранять свободу действий на международной арене. Такая политика была продиктована островным положением Великобритании, ее мощным флотом и промышленным превосходством, а также умелым использованием противоречий между европейскими державами.

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