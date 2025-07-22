Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси прокомментировал заявления Литвы о курсах для мигрантов

МИД Беларуси отреагировал на заявления Литвы из-за миграции.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси прокомментировал заявления Литвы о курсах для мигрантов. Подробности обнародовал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, пишет БелТА.

Представитель МИД сообщил, что белорусская сторона ознакомилась с заявлениями главы литовской пограничной заставы Альгиса Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на территории Беларуси.

— Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов. Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? — поинтересовался пресс-секретарь ведомства.

Варанков заявил, что Беларусь готова организовать для Киселюса, а также для его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки указанных данных. Он также напомнил, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости.

Официальный представитель МИД обратил внимание: почему власти Литвы по-прежнему не дают ответов по фактам жестокого обращения с мигрантами, не комментируют роль литовцев, которые были задержаны за организацию нелегальных переходов.

— Призываем литовских партнеров сосредоточиться на диалоге, как это неоднократно предлагала Беларусь, вместо поиска мифических объяснений. Мы, как и прежде, готовы к сотрудничеству на основе фактов и взаимного уважения, — заявил Руслан Варанков.

Ранее МИД Беларуси ответил на обвинения Польши.

Тем временем глава ГТК Беларуси отреагировал на жалобы в Telegram из-за очередей на границе.

Кроме того, Минобороны заявило, что Беларусь предложила Польше провести переговоры.