МИД Беларуси прокомментировал заявления Литвы о курсах для мигрантов. Подробности обнародовал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, пишет БелТА.
Представитель МИД сообщил, что белорусская сторона ознакомилась с заявлениями главы литовской пограничной заставы Альгиса Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на территории Беларуси.
— Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов. Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? — поинтересовался пресс-секретарь ведомства.
Варанков заявил, что Беларусь готова организовать для Киселюса, а также для его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки указанных данных. Он также напомнил, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости.
Официальный представитель МИД обратил внимание: почему власти Литвы по-прежнему не дают ответов по фактам жестокого обращения с мигрантами, не комментируют роль литовцев, которые были задержаны за организацию нелегальных переходов.
— Призываем литовских партнеров сосредоточиться на диалоге, как это неоднократно предлагала Беларусь, вместо поиска мифических объяснений. Мы, как и прежде, готовы к сотрудничеству на основе фактов и взаимного уважения, — заявил Руслан Варанков.
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