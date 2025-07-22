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The Guardian: Путин не видит угрозы в заявлениях Трампа

Президент России Владимир Путин не проявляет признаков беспокойства в связи с угрозами американского лидера Дональда Трампа относительно украинского конфликта. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — цитирует «Ура.ру» публикацию издания. Британские журналисты также прокомментировали угрозы президента США, назвав их «эмоциональными».

Ранее телеканал CNN сообщал, что 50-дневный ультиматум Дональда Трампа предоставляет российскому руководству временное окно для маневра: за это время Москва может разработать альтернативные стратегии, задействовать дипломатические рычаги для достижения благоприятных условий, а также укрепить свои позиции на передовой.

В США считают, что ультиматум Трампа на самом деле направлен на смену власти в Киеве. Такое мнение ранее высказал бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер.

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