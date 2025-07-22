The Guardian: Путин не видит угрозы в заявлениях Трампа

Ранее телеканал CNN сообщал, что 50-дневный ультиматум Дональда Трампа предоставляет российскому руководству временное окно для маневра: за это время Москва может разработать альтернативные стратегии, задействовать дипломатические рычаги для достижения благоприятных условий, а также укрепить свои позиции на передовой.