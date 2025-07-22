«Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой», — цитирует «Ура.ру» публикацию издания. Британские журналисты также прокомментировали угрозы президента США, назвав их «эмоциональными».
Ранее телеканал CNN сообщал, что 50-дневный ультиматум Дональда Трампа предоставляет российскому руководству временное окно для маневра: за это время Москва может разработать альтернативные стратегии, задействовать дипломатические рычаги для достижения благоприятных условий, а также укрепить свои позиции на передовой.
В США считают, что ультиматум Трампа на самом деле направлен на смену власти в Киеве. Такое мнение ранее высказал бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер.