«Новый уровень». Беглов о том, как изменилась медицина Петербурга

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» в 2024 году было выделено 309 миллиардов рублей. Большую часть вложений сделал город. «Главный показатель здоровья граждан — это продолжительность жизни, — отметил Беглов. — В Указе Президента поставлена задача увеличения ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет. В Петербурге в прошлом году он составил более 76 лет. Это на три года больше, чем в среднем по стране. К 2030 году мы рассчитываем довести этот показатель в Петербурге до 80 лет. Цель вполне достижимая».Сегодня петербургская медицина вышла на качественно новый уровень. В Северной столице появились новые стационары и поликлиники, а новое медицинское оборудование и штат квалифицированных врачей могут на ранней стадии распознать болезнь и сделать операцию. Важным направлением работы стало лечение и реабилитация участников СВО.