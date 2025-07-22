«Новый уровень». Беглов о том, как изменилась медицина Петербурга

Достижимые цели.
На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» в 2024 году было выделено 309 миллиардов рублей. Большую часть вложений сделал город. «Главный показатель здоровья граждан — это продолжительность жизни, — отметил Беглов. — В Указе Президента поставлена задача увеличения ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет. В Петербурге в прошлом году он составил более 76 лет. Это на три года больше, чем в среднем по стране. К 2030 году мы рассчитываем довести этот показатель в Петербурге до 80 лет. Цель вполне достижимая».Сегодня петербургская медицина вышла на качественно новый уровень. В Северной столице появились новые стационары и поликлиники, а новое медицинское оборудование и штат квалифицированных врачей могут на ранней стадии распознать болезнь и сделать операцию. Важным направлением работы стало лечение и реабилитация участников СВО.
Проводят в городе и уникальные операции — в Мариинской больнице впервые была проведена успешная пересадка сердца. А в петербургском Детском центре высоких медицинских технологий была проведена первая пересадка почки несовершеннолетнему пациенту.
«Всего в прошлом году петербургские врачи провели 136 тысяч операций повышенной сложности», — заключил губернатор.
Новые стационары.
Отдельная работа проводится по диагностике и борьбе с онкологией. В 2024 году в городе создано 20 районных амбулаторных центров, что в разы повысило доступность медпомощи. Также город добился снижения смертности от болезней системы кровообращения.
«За последние годы в Петербурге введено 8 новых современных корпусов больниц, открыты 64 новых амбулаторно-поликлинических подразделения, в том числе 17 поликлиник», — продолжил глава города и добавил, что вместе с открытием новых корпусов, закупается и лечебно-диагностическое оборудование. В планах на этот год приобрести около 6 тысяч единиц на 11,1 миллиардов рублей.
Кроме того, сегодня в Адмиралтейском районе Петербурге открыли Городской центр дегенеративных заболеваний и ботулинотерапии.
«Открытие Центра — яркий пример нашего комплексного подхода к развитию медицины в рамках одного из десяти городских приоритетов “Здоровье петербуржцев”. Мы создаем условия для ранней диагностики и эффективного лечения, что особенно актуально при сложных заболеваниях. Уверен, что Центр станет важным звеном нашей системы здравоохранения и поможет тысячам петербуржцев сохранить здоровье и активность», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
С заботой о каждом возрасте.
Важная составляющая заботы о населении — диспансеризация, которая позволяет на ранней стадии диагностировать проблемы со здоровьем. В прошлом году обследование прошли порядка 4 миллионов петербуржцев, в этом году их число не уменьшится. Причем, проходят диспансеризацию все, от мала до велика.
Есть и отдельные направления помощи. Например, Петербург сегодня сосредотачивает усилия и в сфере демографии, перинатальной и детской медицины. Расширение доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям по полису ОМС помогло в 2024 году появиться на свет 5% всех новорожденных Северной столицы. Для снижения младенческой смертности совершенствуется система ранней диагностики заболеваний у детей, в том числе дородовой. В текущем году планируется оснастить современным оборудованием подразделения Детской городской больницы № 1, где оказывается помощь наиболее тяжелым маленьким пациентам.
А за здоровьем пожилых следит проект «Забота о людях серебряного возраста».
«Старт этого проекта сделал Петербург флагманом гериатрической медицины, — отчитался глава региона. — Доступность хирургического лечения катаракты в 2024 году выросла на 30%. Было проведено 22 365 операций. На текущий год запланированы порядка 25 тысяч таких операций».
В 2025 году будут увеличены объемы оказания помощи людям, нуждающимся в слухопротезировании. Для сравнения, в 2024 году слуховые аппараты получили более полутора тысяч человек. Подавляющее большинство — люди "серебряного возраста.
Беглов в финале заседания поблагодарил работников отрасли и отметил, что за последние годы петербургская медицина вышла на качественно новый уровень.