ЮНЕСКО: решение Трампа о выходе США из организации предсказуемо

Глава ЮНЕСКО заявила, что основания для выхода США из организации остались теми же, что и в 2017 году, когда Трамп впервые принял аналогичное решение. Однако, подчеркнула она, за прошедшие семь лет внутренняя ситуация в ЮНЕСКО существенно изменилась.