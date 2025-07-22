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ЮНЕСКО: решение Трампа о выходе США из организации предсказуемо

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле прокомментировала решение американского лидера Дональда Трампа о выходе США из организации, выразив сожаление по этому поводу. Об этом сообщает агентство EFE.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Пусть это и вызывает сожаление, но это объявление было предсказуемым, и ЮНЕСКО было к нему готово», — цитирует генерального директора международной организации «Интерфакс».

Глава ЮНЕСКО заявила, что основания для выхода США из организации остались теми же, что и в 2017 году, когда Трамп впервые принял аналогичное решение. Однако, подчеркнула она, за прошедшие семь лет внутренняя ситуация в ЮНЕСКО существенно изменилась.

Ранее о том, что Дональд Трамп принял решение о выходе из ЮНЕСКО, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она сказала, что причиной стало поддержание ЮНЕСКО «противоречивых, разжигающих рознь культурных и социальных проектов». Представитель Белого дома отметила, что президент США «всегда будет ставить интересы Америки на первое место и обеспечивать членство страны во всех международных организациях, которые соответствуют нашим национальным интересам».

В феврале этого года Трамп поручил администрации проанализировать целесообразность дальнейшего присутствия США в составе организации. Согласно информации The New York Post, администрация Белого дома по результатам проведенного анализа заключила, что ЮНЕСКО демонстрирует, в частности, «пропалестинский и прокитайский» подход.

Решение о выходе США из ЮНЕСКО вступит в силу 31 декабря 2026 года.
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