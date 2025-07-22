Счета и активы мэра Кишинева могут заморозить — Гросу

У нас есть механизм, когда применяются международные санкции. У нас есть такой механизм. Если наши граждане или юридические лица из Республики Молдова становятся объектом санкций со стороны других государств, государство Республика Молдова (…) может проанализировать профиль человека, информацию об этом юридическом лице, об этом физическом лице и принять соответствующие решения.