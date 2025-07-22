Счета и активы мэра Кишинева могут заморозить — Гросу

У нас есть механизм, когда применяются международные санкции. У нас есть такой механизм. Если наши граждане или юридические лица из Республики Молдова становятся объектом санкций со стороны других государств, государство Республика Молдова (…) может проанализировать профиль человека, информацию об этом юридическом лице, об этом физическом лице и принять соответствующие решения.
Он напомнил, что уже были случаи, «когда у людей, попавших под санкции одной из стран Европы, Канады, Великобритании, Соединенного Королевства или Недели Америки, например, были заморожены все их банковские счета в Республике Молдова. Их собственность была заморожена, не позволяя им торговать имуществом, акциями».
Он, однако, никак не прояснил причины, по которым Румыния приняла решение о запрете на въезд для Иона Чебана.
Если эти люди опасны для румынского государства… У меня нет доступа к секретным данным или информации других государств. У меня есть доступ только к определенной ограниченной информации государства Республики Молдова.
Во вторник в ходе визита в Кишинев министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что Бухарест не будет раскрывать причин, по которым мэру Кишинёва был запрещён въезд в Румынию и Шенгенскую зону.
Румыния приняла это решение в отношении трёх человек. Есть причины, связанные с национальной безопасностью. Что касается деталей для обоснования, для нас превалирует национальная безопасность, и предоставление дополнительных деталей находится в компетенции соответствующих учреждений, которые могут сделать это, когда и если сочтут необходимым. На данном этапе это не требуется.
Ранее Ион Чебан заявил, что подаст в суд на Министерство иностранных дел Румынии, чтобы оспорить запрет на въезд в эту страну.
Въезд на территорию Румынии и стран Шенгена Чебану был запрещен 9 июля.