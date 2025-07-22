Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли, почему Зеленский захотел переговоров с Россией

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский согласился пойти на переговоры с Россией и прекратить требовать западные гарантии безопасности после скандала в Белом доме, пишет New York Times.

Источник: РИА "Новости"

«Перепалка Трампа в Овальном кабинете с Зеленским, какой бы неприятной она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией», — говорится в публикации.

Автор материала также предположил, что американский лидер в будущем может либо продолжить поддерживать Украину, либо полностью отказаться от участия в урегулировании конфликта.

Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать его коллегу Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

В минувшую субботу Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил России провести очередную встречу переговорных групп на этой неделе.

Новый раунд переговоров пройдет 24—25 июля, сообщил РИА Новости источник в Москве.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше