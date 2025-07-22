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NYT: Австрия готова отказаться от «мечты» о разоружении

Исторически нейтральная Австрия, несмотря на бюджетный кризис, планирует удвоить военные расходы, чтобы последовать примеру соседних стран и противостоять мнимой угрозе со стороны России, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Новый канцлер Австрии Кристиан Штокер, который вступил в должность в марте этого года, в понедельник заявил, что исторически нейтральная альпийская нация должна реагировать на растущие угрозы и геополитическую неопределенность. Это означает, что Австрия, которая придерживается нейтралитета 70 лет, готова не только отказаться от сокращения доли военных расходов в национальной экономике, но и нарастить их, говорится в статье.

После падения железного занавеса, после мирных усилий, начавшихся в 1970-х годах при Джимми Картере, разоружение было нашей мечтой, но теперь она осталась в прошлом.

Кристиан Штокер
канцлер Австрии

В мае Штокер подтвердил, что Австрия пока не планирует вступать в НАТО и находится в числе европейских стран, которые меньше всего тратят на оборону — менее 1% ВВП. Тем не менее к 2032 году Вена планирует довести этот показатель до 2%, последовав примеру своих соседей, являющихся членами НАТО. В июне они договорились направлять на оборонные цели 5% ВВП.

Хотя расходы Австрии по-прежнему будут значительно ниже расходов Швеции и Финляндии, которые после многих лет нейтралитета присоединились к НАТО, тот факт, что Штокер готов настаивать на их увеличении, несмотря на огромный госдолг, указывает на возросшее беспокойство европейцев по поводу безопасности, считает NYT.

Дополнительные средства в размере 5,8 млрд долларов могут пойти на приобретение средств противовоздушной обороны в рамках европейской инициативы «Небесный щит», говорится в статье. Также на эти деньги, по словам Штокера, могут быть куплены вертолеты и истребители.

Но, как подчеркивает издание, план Штокера вызывает скептицизм как внутри правительства, так и среди избирателей.

Многие австрийцы считают наращивание военных расходов позором для хваленого нейтралитета Австрии, отмечает политолог и преподаватель Питер Фильцмайер.

Положение о нейтралитете Австрии было закреплено в конституции страны в 1955 году. Для его изменения потребуется большинство в две трети голосов в 183-местном парламенте. Ультраправая Австрийская партия свободы, которая имеет 57 мест и не входит в коалицию Штокера, имеет глубокие связи с Россией и уже давно выступает за больший, а не за меньший нейтралитет.

В понедельник Штокер отказался назвать Россию угрозой для безопасности Австрии и вновь заявил, что его страна открыта для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, подчеркивает NYT.

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