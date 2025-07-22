NYT: Австрия готова отказаться от «мечты» о разоружении

В мае Штокер подтвердил, что Австрия пока не планирует вступать в НАТО и находится в числе европейских стран, которые меньше всего тратят на оборону — менее 1% ВВП. Тем не менее к 2032 году Вена планирует довести этот показатель до 2%, последовав примеру своих соседей, являющихся членами НАТО. В июне они договорились направлять на оборонные цели 5% ВВП.