FT узнала, что Британия подтолкнула США отложить вторжение в Ирак

В частности, речь идет о конфиденциальном документе, подготовленном для Блэра перед его встречей с администрацией тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего в январе 2003 года — менее чем за два месяца до того, как Великобритания присоединилась к кампании против Ирака. В нем был изложен ряд пунктов, призванных убедить Буша в том, что стратегия союзников «хотя и работает, но требует больше времени» и что вторая резолюция Совета Безопасности ООН была «политически важна для Великобритании и почти наверняка также важна с юридической точки зрения».