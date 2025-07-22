Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК

«Ежедневно и со стороны центральной избирательной комиссии, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны прокуратуры, и со стороны органов безопасности, то есть это постоянные слежки… У нас изымают газеты, у нас снимают предвыборные баннеры, то есть давление очень серьезное», — сказала в она в прямом эфире телеканала «Россия 24», говоря о давлении со стороны ЦИК Молдавии.