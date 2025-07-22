Влах сообщила, что оппозиционная партия Молдавии испытывает проблемы с ЦИК

«Ежедневно и со стороны центральной избирательной комиссии, и со стороны правоохранительных органов, и со стороны прокуратуры, и со стороны органов безопасности, то есть это постоянные слежки… У нас изымают газеты, у нас снимают предвыборные баннеры, то есть давление очень серьезное», — сказала в она в прямом эфире телеканала «Россия 24», говоря о давлении со стороны ЦИК Молдавии.
Влах добавила, что за две недели до начала избирательной кампании было изменено избирательное законодательство, следовательно, в этот срок партия была вынуждена приводить в соответствие документы.
«Все делалось для того, чтобы застать оппозицию врасплох и создать условия, когда оппозиция не смогла бы быть готовой к началу первой кампании», — подчеркнула Влах.
Кроме того, лидер «Сердце Молдовы» отметила, что предстоящие месяцы перед выборами будут сложным, но результат ожидается хорошим.
«Результат в пользу нашей страны и жителей нашей республики», — подчеркнула огонь.
Во вторник глава соцпартии Игорь Додон заявил, что оппозиционные Партия коммунистов, Партия социалистов, партия «Будущее Молдовы» и партия «Сердце Молдовы» решили объединиться в избирательный блок.
Ранее гражданская платформа «За Молдову» выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий вели партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.