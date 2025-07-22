Минск призвал Вильнюс к диалогу по теме мигрантов

«Призываем литовских партнеров сосредоточиться на диалоге, как это неоднократно предлагала Беларусь, вместо поиска мифических объяснений. Мы, как и прежде, готовы к сотрудничеству на основе фактов и взаимного уважения», — заявил он в комментарии, распространенном пресс-службой белорусского внешнеполитического ведомства.
Он также прокомментировал заявления командира пограничной заставы Капчяместис Альгиса Киселюса, который высказал свои подозрения, что в Белоруссии нелегальных мигрантов якобы обучают быстрому преодолению физического заграждения на границе с Литвой.
«С чувством искреннего любопытства мы ознакомилась с заявлениями главы литовской погранзаставы господина Киселюса о так называемых курсах по преодолению заборов для мигрантов на белорусской территории. Высказанные идеи, безусловно, оригинальны, но вызывают ряд вопросов», — отметил пресс-секретарь.
«Почему бы литовским пограничникам не получить у задержанных мигрантов информацию о конкретном местонахождении упомянутых тренировочных объектов? Беларусь готова организовать для господина Киселюса и его коллег совместный выезд на приграничные территории для проверки этих данных», — продолжил он.
Вместе с тем, отметил Варанков, в Минске считают важным напомнить, что ключевые проблемы миграционного кризиса лежат в иной плоскости. «Почему литовские власти по-прежнему не дают ответов по фактам жестокого обращения с мигрантами и не комментируют роль своих граждан, задержанных за организацию нелегальных переходов?» — подчеркнул он.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.