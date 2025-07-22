В Германии назвали условие для передачи Украине двух комплексов Patriot

По словам главы оборонного ведомства, поставка возможна только при наличии «надежной гарантии» замены систем в конкретные сроки. «Мы можем передать два комплекса из нашего арсенала, но только если у нас будет гарантия, что их заменят в течение, скажем, шести-восьми месяцев», — приводит n-tv слова Писториуса, сказанные им в баварском городе Эрдинг.