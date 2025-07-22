В Германии назвали условие для передачи Украине двух комплексов Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, но выдвинул ключевое условие — получение гарантий их быстрой замены. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.
По словам главы оборонного ведомства, поставка возможна только при наличии «надежной гарантии» замены систем в конкретные сроки. «Мы можем передать два комплекса из нашего арсенала, но только если у нас будет гарантия, что их заменят в течение, скажем, шести-восьми месяцев», — приводит n-tv слова Писториуса, сказанные им в баварском городе Эрдинг.
Министр подчеркнул, что это требование необходимо для сохранения боеспособности бундесвера, который без этих систем рискует на срок до двух лет лишиться возможности проводить полноценное обучение личного состава. По оценкам главы немецкого Минобороны, Украине срочно необходимо около пяти подобных комплексов ПВО.