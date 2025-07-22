Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

«Многие встречи возможны. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня в Китай. И мы, вероятно, сделаем это в ближайшем будущем. Не самом близком, но и не далеком. Меня многие люди пригласили, мы довольно скоро примем эти решения», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.