Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

«Многие встречи возможны. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня в Китай. И мы, вероятно, сделаем это в ближайшем будущем. Не самом близком, но и не далеком. Меня многие люди пригласили, мы довольно скоро примем эти решения», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Кремля о том, что встреча президентов возможна в случае визита Трампа в сентябре в Китай, куда он может прибыть на мероприятия в честь победы над милитаристской Японией.
В сентябре истечет 50-дневный срок, в который Трамп призывает урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявляя о возможности дальнейших ограничительных мер в адрес РФ.