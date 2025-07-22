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Трамп ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о перспективах личных контактов с российским коллегой Владимиром Путиным в случае поездки в Китай в сентябре заявил, что «возможны многие встречи», поездка в КНР прорабатывается.

Источник: Reuters

«Многие встречи возможны. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня в Китай. И мы, вероятно, сделаем это в ближайшем будущем. Не самом близком, но и не далеком. Меня многие люди пригласили, мы довольно скоро примем эти решения», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Кремля о том, что встреча президентов возможна в случае визита Трампа в сентябре в Китай, куда он может прибыть на мероприятия в честь победы над милитаристской Японией.

В сентябре истечет 50-дневный срок, в который Трамп призывает урегулировать ситуацию вокруг Украины, заявляя о возможности дальнейших ограничительных мер в адрес РФ.

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