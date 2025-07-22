Последние зарубежные новости за 22 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg: Украина может стать вторым Афганистаном для США
Украина может стать политическим провалом для Трампа, как Афганистан для Байдена. США рискуют потерпеть неудачу как союзники одной из сторон и как миротворцы. Урегулирование кризиса в Восточной Европе пока является сложной задачей для Трампа.
Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для реализации проекта «Золотой купол»
Трамп ищет замену SpaceX в проекте ПРО «Золотой купол» стоимостью $175 млрд из-за разногласий с Маском. Власти уже рассматривают Amazon и других подрядчиков. Доля SpaceX в проекте может сократиться. Часть запусков могут начать осуществлять Stoke Space и Rocket Lab.
Economic Times: Индия выведет из эксплуатации истребители МиГ-21
Индия выведет из эксплуатации истребители МиГ-21, стоявшие на вооружении с 1963 года. 19 сентября истребители будут выведены из эксплуатации после торжественных прощаний на авиабазе Чандигар. МиГ-21 участвовали во всех крупных конфликтах страны за последние 60 лет.
СМИ: на выборах в Японии победил кандидат, выступающий за дружбу с РФ
Мунэо Судзуки, сторонник развития отношений с Россией, вернулся в японский парламент, получив мандат по итогам выборов. Он пообещал «служить мостом между Японией и Россией». Судзуки дважды с начала конфликта на Украине посетил Россию, проигнорировав рекомендации японских властей воздержаться от визитов в соседнюю страну.
FA: политика Трампа приближает США к дипломатической изоляции
Трамп, вернувшись в Белый дом, отверг союзников США, назвав их мошенниками и нахлебниками. Он грубо высказывался о Японии, Канаде, Европе и пригрозил новым торговым пошлинам. Разрушение альянсов и курс на политику изоляционизма дорого обойдутся США, предупреждает FA.