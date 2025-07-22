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Переговоры России и Украины ожидаются в среду вечером, сообщил источник

АНКАРА, 22 июл — РИА Новости. Российско-украинские переговоры, предварительно, пройдут в среду вечером в Стамбуле, рассказал РИА Новости информированный турецкий источник.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00 мск, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», — сказал собеседник агентства.

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнула, как и на предыдущих встречах, готовность обеспечить безопасность обеих сторон. Анкара ожидает, что итоги встречи будут конструктивными, а диалог продолжится.

Как рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом, делегацию страны на переговорах представят на уровне глав турецкой дипломатии, разведки и высокопоставленного представителя военного ведомства.

Стороны провели две встречи в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, Украине передали тела погибших военнослужащих ВСУ. Также Москва и Киев обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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