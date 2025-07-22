Германия готова передать Украине две системы Patriot при условии их быстрой замены

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что власти Германии готовы поставить Украине две системы ПВО Patriot, но при условии их скорейшей замены, сообщает ТАСС.
«Мы можем отдать две системы с нашей стороны, но этого не произойдет, если мы не будем иметь надежной гарантии того, что получим им замену в течение, скажем так, от шести до восьми месяцев», — сказал он во время поездки в баварский город Эрдинг.
Писториус подчеркнул, что Бундесвер должен обеспечить собственную способность реагировать на ситуацию и обучать военных обращению с Patriot. «Мы потеряем способность проводить подготовку, если не сможем в течение года, полутора или даже двух лет обучать из-за нехватки систем», — добавил он.
Ранее Писториус заявлял, что Германия поможет обеспечить скорейшее получение Киевом пяти систем Patriot. Как утверждает Bild, президент США Дональд Трамп потребовал от Германии предоставить Украине это оружие из собственных запасов. Тем не менее Bild отмечает, что немецкая армия сама уже сейчас сталкивается с нехваткой средств ПВО, особенно Patriot.-0-