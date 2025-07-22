МИД Польши рекомендовал полякам покинуть Россию

«Варшаве надо как-то оправдать перед налогоплательщиками необходимость платить 5% от ВВП страны в НАТО. Поэтому надо людей напугать новостями о том, что какая-то угроза из России идет. Кроме того, американцы говорили, что примерно 1,5% всех взносов в НАТО пойдет на информационную войну. Как раз такие заявления от МИД Польши очень хорошо вписываются в рамки информационной войны. Получился еще и хороший отчет для Вашингтона», — подчеркнула Журова.