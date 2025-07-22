Посол Беларуси в Китае: Минск и Циндао показывают пример развития межрегионального сотрудничества

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и китайский Циндао показывают пример развития межрегионального сотрудничества, на что в двусторонних отношениях ориентируют лидеры двух стран. Об этом в интервью председателю правления Белорусского союза журналистов Андрею Кривошееву заявил посол Беларуси в Китае Александр Червяков, сообщает БЕЛТА.
Недавно Минск и Циндао заключили меморандум об укреплении партнерских отношений между городами. Подпись под документом поставили председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев и мэр Циндао Жэнь Ган на полях международного форума «Месяц дружбы городов-побратимов Циндао». На основе подписанного в 2024 году соглашения об установлении партнерских отношений между Минском и Циндао стороны договорились об углублении дружественного сотрудничества в сферах промышленности, спорта и туризма, культуры и образования.
Александр Червяков рассказал, что прямо в ходе визита председателя Мингорисполкома была организована встреча рабочей группы, по итогам которой определен перечень дальнейших мероприятий по развитию сотрудничества. «Институциональная часть выполнена. Сегодня нужно переходить к более практическому применению, то есть работе бизнеса», — сказал он.
Была также организована встреча с представителями китайского бизнеса, в том числе представлены крупные компании с мировыми именами. Белорусская делегация смогла ознакомиться с технологиями цифровизации городской сферы, организации безопасности движения, управления коммунальным хозяйством, энергетикой. «Комплексные решения управления городской средой — то, что нужно Минску. Очень важное направление было связано с экологией. Это комплексная переработка отходов. Этот вопрос очень важен для крупных городов Беларуси. Причем экологические требования в Китае на сегодняшний день настолько высокие, что по многим параметрам они жестче, чем в европейских странах, — сказал посол. — То, что мы видели, — это полная переработка с получением электрической энергии, бытового газа, элементами для строительства. Вот реальный проект, который был показан».
Кроме того, прошли встречи с бизнес-компаниями, которые работают в области переработки древесины.
«То есть повестка, кроме институциональной части, была достаточно прикладной. Работа шла с утра до вечера. В таком формате должны работать все остальные регионы в части взаимодействия с провинциями Китая», — подчеркнул Александр Червяков. -0-