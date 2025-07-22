Посол Беларуси в Китае: Минск и Циндао показывают пример развития межрегионального сотрудничества

Была также организована встреча с представителями китайского бизнеса, в том числе представлены крупные компании с мировыми именами. Белорусская делегация смогла ознакомиться с технологиями цифровизации городской сферы, организации безопасности движения, управления коммунальным хозяйством, энергетикой. «Комплексные решения управления городской средой — то, что нужно Минску. Очень важное направление было связано с экологией. Это комплексная переработка отходов. Этот вопрос очень важен для крупных городов Беларуси. Причем экологические требования в Китае на сегодняшний день настолько высокие, что по многим параметрам они жестче, чем в европейских странах, — сказал посол. — То, что мы видели, — это полная переработка с получением электрической энергии, бытового газа, элементами для строительства. Вот реальный проект, который был показан».