Стали известны предварительные дата и время проведения третьего раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле могут состояться в предстоящую среду, 23 июля. При этом предварительное время встречи представителей стран назначено на 19:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Турции.