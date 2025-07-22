Стали известны предварительные дата и время проведения третьего раунда переговоров России и Украины

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле могут состояться в предстоящую среду, 23 июля. При этом предварительное время встречи представителей стран назначено на 19:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Турции.
Отмечается, что данное время является предварительным. При этом, согласно источнику, дата и время переговоров между представителями Москвы и Киева все еще уточняются.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении ТАСС, что члены делегаций России и Украины могут встретиться в Стамбуле в четверг, 24 июля. При этом источник допускал, что 23 июля дипмиссии Москвы и Киева могут только прилететь в турецкий город.
Турецкое издание Independent Türkçe со ссылкой на дипломатические источники также сообщало, что встреча, вероятно, может пройти 23 или 24 июля.