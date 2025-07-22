Переговоры между Россией и Украиной, предварительно, начнутся в среду в 7 вечера

Напомним, первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 16 мая в Стамбуле. Второй раунд прошёл там же 2 июня. На прошлой неделе главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что новоиспечённый секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести переговоры на следующей неделе. В Москве подтвердили, что получили предложение. При этом Россия давно была готова к новому раунду переговоров, но из Киева долгое время не поступало никаких сигналов на этот счёт. В Кремле заявили, что в ходе встречи будут обсуждаться проекты меморандумов, которыми Москва и Киев обменялись в ходе второго раунда переговоров.