В ЕС заявили, что закон по НАБУ угрожает вступлению Украины в Евросоюз

«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути в ЕС», — написала Марта Кос в соцсети.