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В ЕС заявили, что закон по НАБУ угрожает вступлению Украины в Евросоюз

В ЕС выразили обеспокоенность по поводу голосования в Верховной раде за законопроект по НАБУ.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может негативно повлиять на вероятность вступления Украины в Евросоюз.

«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути в ЕС», — написала Марта Кос в соцсети.

Ранее 22 июля сообщалось, что Верховная рада поддержала в целом законопроект 12414 с правками, которые фактически ликвидировали независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, за законопроект проголосовали 263 парламентария.

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