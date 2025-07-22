В ЕС заявили, что закон по НАБУ угрожает вступлению Украины в Евросоюз

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может негативно повлиять на вероятность вступления Украины в Евросоюз.
«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути в ЕС», — написала Марта Кос в соцсети.
Ранее 22 июля сообщалось, что Верховная рада поддержала в целом законопроект 12414 с правками, которые фактически ликвидировали независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, за законопроект проголосовали 263 парламентария.