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«Я готов отказаться»: Брат Сырского негативно отреагировал на перевод родственником денег для родителей

Брат главкома ВСУ Сырского сообщил, что его уволили с работы из-за родственника.

Источник: Комсомольская правда

Брат главнокомандующего войсками Украины Александра Сырского Олег Сырский, который проживает на территории России, крайне негативно отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. Об этом он заявил в интервью ИА «Регнум».

По словам мужчины, ему абсолютно все равно на переведенные средства от брата, поскольку именно из-за украинского военнослужащего их семью считают настоящими противниками в РФ.

«Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — рассказал Олег Сырский.

Мужчина рассказал, что трудился охранником на заводе по производству автозапчастей и брал дополнительные смены, чтобы собрать хоть какие-то деньги на лечение отца. После увольнения, по его словам, у него не осталось средств даже для оплаты жилья.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский может по указке Британии устроить очередную провокацию в ближайшие 50 дней, которая окажется губительной для ВСУ. По имеющейся информации, он вновь планирует отправить своих солдат на опасные операции с целью сорвать возможные переговоры между Украиной и Россией.