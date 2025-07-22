Брат главнокомандующего войсками Украины Александра Сырского Олег Сырский, который проживает на территории России, крайне негативно отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. Об этом он заявил в интервью ИА «Регнум».
По словам мужчины, ему абсолютно все равно на переведенные средства от брата, поскольку именно из-за украинского военнослужащего их семью считают настоящими противниками в РФ.
«Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него», — рассказал Олег Сырский.
Мужчина рассказал, что трудился охранником на заводе по производству автозапчастей и брал дополнительные смены, чтобы собрать хоть какие-то деньги на лечение отца. После увольнения, по его словам, у него не осталось средств даже для оплаты жилья.
Ранее сообщалось, что Александр Сырский может по указке Британии устроить очередную провокацию в ближайшие 50 дней, которая окажется губительной для ВСУ. По имеющейся информации, он вновь планирует отправить своих солдат на опасные операции с целью сорвать возможные переговоры между Украиной и Россией.