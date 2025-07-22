Выяснилось, каким образом США выйдут из ЮНЕСКО

Фактически, решение США «выйти» из ЮНЕСКО подразумевает прекращение финансовой поддержки организации и приостановку участия в ее деятельности.
По словам первого заместителя Российской ассоциации содействия ООН Борисова, государство не может ограничиться прекращением членства, минуя процедуру выхода из организации.
Борисов пояснил, что просто приостановить членство невозможно, для этого необходимо формально выйти из ЮНЕСКО.
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